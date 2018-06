Flávio Dino cumpre agenda em Timon nesta terça-feira

O governador Flávio Dino (PCdoB), do Maranhão, cumprirá agenda na cidade de Timon (MA) no início da noite desta terça-feira (26), depois de passar pelas cidades de Codó, Coroatá e Caxias, onde participa de inaugurações e assinaturas de ordens de serviço para novas obras.

Na cidade vizinha a Teresina, Dino vai participar da inauguração do Colégio Militar Tiradentes V, e também vai assinar a ordem de serviço para a construção do Parque Ambiental da cidade.

O deputado Rafael Leitoa integra a base governista de Flávio Dino na Assembleia Legislativa do Maranhão (Foto: Jailson Soares / O DIA)

O deputado estadual Rafael Leitoa (PDT), que é um dos líderes de Dino na Assembleia Legislativa do Maranhão, afirma que os parques ambientais são uma das principais ações da atual gestão na área de lazer e de meio ambiente, já tendo sido contempladas as cidades de Codó, Balsas, Imperatriz, São Luís e, agora, Timon.

"O Colégio Militar, onde funcionava o antigo Caic, foi todo reformado e vai ter sua capacidade aumentada de 800 para, aproximadamente, 1.200 alunos. Além de novas salas de aula, a unidade conta com laboratórios de informática, de química, física, matemática, biologia, robótica, bem como auditório, refeitório, biblioteca e uma quadra de esportes. Enfim, é uma estrutura completa para atender esses mais de mil alunos", afirma o deputado.

Rafael Leitoa cita outras obras importantes para Timon executadas pela gestão de Flávio Dino, como a construção da unidade do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (Iema).

De acordo com o deputado, as inaugurações do polo do Iema e do Colégio Militar fizeram com que muitos jovens teresinenses passassem a estudar na cidade maranhense, invertendo o antigo movimento migratório pendular entre as duas cidades, que até então consistia apenas no ingresso de jovens de Timon em escolas e instituições de ensino superior e técnico situadas na capital do Piauí.

Leitoa também adiantou que em julho deve haver a inauguração da unidade da Fundação da Criança e do Adolescente (Funac), destinada à internação de menores infratores que cumprem medidas socioeducativas, com capacidade para 14 adolescentes.

"A Funac foi outra medida que nós priorizamos, tendo em vista a necessidade de Timon ter um centro como esse, porque, infelizmente, muitos dos nossos jovens têm problema de conflito com a lei. E o Judiciário não tinha onde colocar esses menores quando cometiam atos infracionais. Então, muitos deles eram soltos no mesmo dia. Outros, com maior perigo, eram encaminhados diretamente para as unidades de São Luís, e isso afetava também a decisão do juiz, por conta da distância que eles ficariam da família, tendo em vista a política de ressocializar esses jovens. Então, nós trabalhamos inicialmente com a internação de semi-liberdade, que está funcionando há um ano no Parque Alvorada, e agora nós vamos entregar a Funac, que será um centro de caráter provisório para cumprimento das medidas socioeducativas, onde os jovens poderão ficar internados até 45 dias", detalha o deputado.

Eleições presidenciais

Correligionário de Ciro Gomes, que é pré-candidato à Presidência da República pelo PDT, o deputado Rafael Leitoa considera que o apoio do governador Flávio Dino ao ex-governador do Ceará no pleito deste ano é algo absolutamente viável, apesar de o PCdoB já ter sua própria pré-candidata, Manuela d'Ávila.

Segundo o parlamentar, Flávio Dino sempre defendeu uma "união das esquerdas" na disputa pelo Palácio do Planalto em 2018, e a tendência é que seu palanque no estado fique aberto para todos os nomes que tenham afinidade com essa ideologia política, já vislumbrando uma provável aliança entre as siglas no segundo turno.

Ceasa

Em março deste ano o governador Flávio Dino assinou um convênio no valor de R$ 7 milhões para a reforma da Ceasa de Timon, que conta com aproximadamente 500 comerciantes permissionários, atendendo cerca de 5 mil pessoas nos finais de semana.

Agenda nas demais cidades

A primeira cidade a ser visitada por Flávio Dino nesta terça-feira será Codó, onde ele participará da inauguração da reconstrução da Escola Municipal Senador Archer. Em seguida, ele participa da inauguração da 3ª Companhia do 5º Batalhão de Bombeiros Militar, seguida das entregas oficiais da 3ª Ciretran, da revitalização do Farol do Saber Professora Carmem Palácio Lago, e do sistema de abastecimento de água do Povoado Montevidéu.

Ainda em Codó, ele fará vistorias nas obras do Núcleo de Educação em Tempo Integral, em obras de pavimentação de vias públicas e do parque estadual.

Em Coroatá, ainda pela manhã, Flávio Dino realizará a entrega da Delegacia de Polícia Civil, assinará ordens de serviço para asfaltamentos e para a implantação do sistema de abastecimento d'água do povoado Gonçalo.

Em Caxias, já no início da tarde desta terça, o governador maranhense entrega pavimentações asfálticas e inaugura outras três obras: o Centro de Ensino José Bruno de Morais, no povoado Nazaré do Bruno; a revitalização do Farol do Saber Governador Eugênio Barros; a Escola Deputado Humberto Coutinho, no bairro Bacuri.

Cícero Portela