Firmino vai a Brasília pedir ajuda para reconstruir o Parque Rodoviário

O prefeito Firmino Filho (PSDB) irá a Brasília nesta quarta-feira (17) para conversar com o governo federal sobre o recebimento de ajuda financeira para reconstruir o Parque Rodoviário e ajudar as demais vítimas dos alagamentos em Teresina. O gestor disse que a Capital piauiense tem um contrato com a Defesa Civil Nacional e que levará informações sobre o acontecido aqui neste inverno.



“Buscamos solidariedade do Governo Federal, não só nessa parte emergencial, mas que possamos também ter uma reconstrução daquela comunidade [Parque Rodoviário] não só do espaço público, como também das habitações que foram destruídas ou estão em situação de risco”, explicou o prefeito.

Firmino explicou, no entanto, que não foram fechados ainda valores q ue Teresina possa vir a receber como ajuda do Governo Federal, mas que é necessário iniciar o quanto antes as conversas para que, na sequência, a Capital possa ter acesso aos recursos necessários para a restruturação após as intensas chuvas que caíram ao longo do último mês.



Firmino Filho vai a Brasília nesta quarta-feira (17) pedir ajuda para as famílias atingidas pelos alagamentos em Teresina - Foto: Arquivo O Dia

Prefeito comenta a missão do novo presidente municipal do PSDB

Em conversa com a reportagem de O Dia, Firmino Filho comentou ainda a recondução de Edson Melo à presidência do diretório do PSDB em Teresina. Para o gestor, o vereador tem a missão de devolver ao partido o protagonismo a nível municipal. “Ele tem a experiência e o conhecimento necessário para isso. Vamos torcer para dar tudo certo”.

Vale lembrar que anteriormente esta semana, Firmino já havia dito que não descarta a possibilidade de assumir o comando do diretório estadual do PSDB no Piauí, que atualmente é presidido pelo ex-deputado Luciano Nunes. O prefeito ressaltou que está dialogando com as principais lideranças da legenda no sentido de definir os rumos que serão tomados pela nova direção.

Questionado a respeito das articulações em torno de um nome para disputar as eleições municipais de 2020, Firmino declarou apenas que é muito cedo para se discutir isso e que a preocupação, no momento, é com os desafios concernentes à administração de Teresina.

Maria Clara Estrêla, com informações de Eliezer Rodrigues