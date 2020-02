Firmino sobe o tom contra adversários: “Corsários, piratas e aventureiros”

O prefeito Firmino Filho (PSDB) voltou a criticar e a chamar de ‘laranjas’ os candidatos ligados ao governo do estado que vão disputar as eleições do próximo mês de outubro. O chefe do executivo municipal acredita que o eleitor está com medo das opções que a oposição apresenta para a disputa pelo Palácio da Cidade.

Foto: Assis Fernandes.

“O que temos é bastante claro. O Palácio de Karnak tem uma estratégia para derrotar nosso grupo político e essa estratégia passa pela colocação de três candidatos. Se é baixaria não sei o que é coisa alta e coisa baixa. É apenas a identificação da estratégia do Palácio de Karnak, que busca nos derrotar. É o sentimento das pessoas que nos procuram. Várias pessoas dizem ter medo do que vai acontecer. Muitas pessoas dizem ter medo do que vai acontecer com a cidade e com muita coisa boa que a prefeitura construiu ao longo do tempo”, disparou Firmino.

Ainda de acordo com Firmino, os pré-candidatos de oposição tentam desestabilizar a atual gestão. "O Palácio de Karnak busca desestabilizar nossa administração, nos derrotar e utiliza a estratégia de colocar três candidatos aliados ao palácio. Três laranjas para nos derrotar. Na linguagem de piratas, corsários e aventureiros é o medo que existe na cidade dessas alternativas postas que fazem a cidade tremer de medo", disse.

As declarações de Firmino Filho tem sido alvo de críticas por parte dos pré-candidatos de oposição. Fábio Abreu (PL) e Fábio Novo (PT) já se manifestaram rebatendo a fala do chefe do executivo municipal.

Natanael Souza, do Jornal O Dia