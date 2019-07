Firmino revela desejo pelo retorno de Washington Bonfim ao PSDB

O prefeito Firmino Filho (PSDB) revelou nesta quinta-feira (25) o desejo pelo retorno do ex-secretário municipal Washington Bonfim, filiado atualmente ao Progressistas (PP), ao PSDB e à gestão municipal da capital.

“Sempre disse que gostaria que ele voltasse a ser secretário, porque para nós foi uma grande perda a saída dele, que contribuiu muito para nossa administração, é um grande quadro. Seria interessante saber da sua preferência partidária. Temos todo interesse de que ele volte ao ninho tucano”, disse o prefeito de Teresina.

O ex-secretário municipal Washington Bonfim. (Foto: Jailson Soares/ODIA)



Um encontro entre Firmino e Bonfim está previsto para esta sexta-feira (26). Eles participam de um evento no Centro de Formação Odilon Nunes, que terá como tema o modelo de gestão da educação municipal nos últimos anos. A intenção é compartilhar experiências educacionais com outras cidades do país.

Apesar da declaração do tucano, Bonfim já foi citado várias vezes em entrevistas de membros do PP como um possível quadro da sigla para disputar a prefeitura da Capital em 2020. Atualmente o ex-secretário reside em São Paulo e é dirigente do Programa de Apoio à Melhoria da Gestão Pública de sete estados e 12 municípios, incluindo Teresina.

João MagalhãesBreno Cavalcante