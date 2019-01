Firmino reúne secretariado e cobra empenho em 2019

O prefeito de Teresina Firmino Filho (PSDB) reuniu a sua equipe administrativa nessa sexta-feira (25) para apresentar as metas da gestão para o ano de 2019. O encontro aconteceu a portas fechadas em um hotel da zona leste da capital, e contou com a presença dos secretários e servidores que ocupam cargos de chefia no executivo municipal.



Durante a reunião, o prefeito também cobrou maior empenho dos gestores públicos municipais. “Basicamente, é a primeira reunião do ano. Chamamos toda equipe, para que a gente possa estar focado, estar atento, estar no jogo, para que possamos ter um grande desempenho gerencial esse ano. é uma reunião pra dar uma motivada, nessa retomada dos trabalhos”, afirmou Firmino.

Apesar da presença de quase todos os secretários municipais, segundo Firmino, o tema da reforma administrativa não foi abordado no encontro. Ele afirmou que a mudança na estrutura administrativa da Prefeitura de Teresina ainda não tem uma data marcada para ser colocada em prática. “Ainda estamos discutindo alguns pequenos pontos, mas [a reforma] vai acontecer só mais na frente”, destacou o prefeito.

O encontro de ontem (25) foi o primeiro do ano de 2019, que reuniu todos os gestores da administração direta e indireta. A expectativa é que, ao longo do ano, outros encontros de avaliação do trabalho aconteçam entre os membros do executivo municipal.





Fotos: Elias Fontienele/ODIA

João MagalhãesNatanael Souza