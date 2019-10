Firmino rebate críticas ao Plano Diretor de Ordenamento Territorial

O prefeito Firmino Filho saiu em defesa do Plano Diretor de Ordenamento Territorial e rebateu as críticas que a proposta vem sofrendo por parte de sindicatos e entidades ligadas ao setor da construção civil. Apesar de reconhecer que as futuras mudanças vão ter um impacto significativo no espaço urbano da capital, o prefeito justifica que as medidas são necessárias para garantir uma melhor qualidade de vida para a população nos próximos anos.



“O objetivo do plano é fazer uma cidade com maior qualidade de vida, mais racional, mais sustentável, e fazer tudo isso através de bom mecanismos, para que o mercado imobiliário possa investir onde a cidade precisa de investimentos, ou seja, onde a cidade já tem uma infraestrutura construída. Toda e qualquer mudança provoca uma reação emocional. As pessoas estão acostumadas com as atuais regras e entendem que qualquer tipo de mudança deve ser evitada. É compreensível”, disse Firmino, ao comentar as críticas de empresários da Construção Civil.



O gestor alega que todas as mudanças causam insatisfações e defende projeto - Foto: Elias Fontinele/O Dia



O prefeito também afirmou que o crescimento horizontal desordenado, rumo aos municípios vizinhos, pode causar sérios danos à cidade de Teresina. “Essa cidade espalhada demais ela é cara demais, não só para ser construída, para fazer a infraestrutura, mas também é cara para ser mantida com seus vários serviços públicos, como os serviços de coleta de lixo e transporte público. Temos que fazer uma cidade compacta, para que ela seja mais racional”, pontuou.

O Plano Diretor

O Plano Diretor de Ordenamento Territorial irá definir o planejamento urbano e gestão territorial de Teresina para os próximos anos. A proposta está sendo discutida em audiências públicas e deve chegar em breve à Câmara Municipal de Teresina.

Natanael Souza, do Jornal O Dia