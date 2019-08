Firmino rebate críticas a projeto de PPP dos terminais de integração

O prefeito Firmino Filho (PSDB) subiu o tom e rebateu nessa quinta-feira (29) as críticas ao projeto que trata da concessão dos terminais de integração de Teresina. Na avaliação do chefe do executivo, a proposta, que chegou à Câmara Municipal no início da semana, está sendo deturpada. Ele reforça, que a ideia é que apenas a gestão dos terminais passe para a iniciativa privada, e não a gestão do sistema Inthegra.



“Não estamos falando de concessão do sistema, estamos falando da operação dos terminais, ou seja, cuidar da limpeza, cuidar da organização, da segurança. É cuidar do prédio do terminal. A gestão do transporte não tem nada a ver com isso. É apenas terceirização da gestão administrativa dos terminais”, disse.

De acordo com o texto enviado pela Prefeitura de Teresina à Câmara Municipal, a empresa vencedora do processo licitatório ficaria responsável pela manutenção dos terminais, tendo como contrapartida o direito de explorar comercialmente os espaços.

Na avaliação de Firmino, apesar da economia com a mudança não ser tão expressiva, existe a possibilidade de uma melhoria significativa na prestação dos serviços. “A gente vai ter o mesmo gasto, o que esperamos é que exista por parte do privado uma maior produtividade”, destacou.

O texto do projeto que trata da concessão dos terminais tramita na Câmara Municipal e ainda não tem previsão de chegar ao plenário da casa. De acordo com o Firmino, a matéria não é considerada prioritária pela gestão municipal. “Essa PPP é importante para que a gente possa ter uma melhor gestão dos terminais, mas não tem nenhum tipo de urgência [para a aprovação]”, pontuou.

João MagalhãesNatanael Souza