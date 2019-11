Firmino questiona viabilidade de candidatura petista em 2020

A troca de farpas entre o prefeito Firmino Filho (PSDB) e membros do Partido dos Trabalhadores ganhou um novo episódio nessa segunda-feira (18). O chefe do executivo municipal voltou a fazer duras críticas ao modelo de gestão aplicado pelo governo estadual e questionou a viabilidade de uma candidatura própria na sigla de Wellington Dias.



Leia também: Firmino diz que PMT 'carrega' saúde pública do Piauí

“Acho que esse modelo de administração do PT vai ser comparado com o nosso modelo de administração, e, se o processo se prolongar, eles vão ter dificuldades até de apresentar candidato. Do jeito que eles estão se comportando, isso está aparentando que não vão ter um discurso coerente e talvez tenham que se contentar em lançar um candidato laranja”, disse Firmino.



Firmino diz que situação administrativa do Piauí vai ter reflexos diretos no processo eleitoral de 2020 - Foto: Assis Fernandes/O Dia



Ainda de acordo com o prefeito, a situação administrativa do estado do Piauí vai ter reflexos diretos no processo eleitoral do próximo ano. “Aquilo que o estado toma conta, toma conta mal. É exatamente por isso que está tendo uma grande rejeição a esse governo do estado que aí está posto. Então, no próximo ano, vamos comparar o modelo de administração da prefeitura com o modelo de administração do governo. Como eu acho que a comparação é desigual, desconfio que eles não vão ter coragem de apresentar um candidato próprio”, avaliou.

Firmino disse ainda que não acredita que a pré-candidatura do deputado estadual Fábio Novo (PT) pode se consolidar para a disputa em 2020. “Eu não sei se o PT vai ter a coragem de chegar até o final com um candidato. Desconfio que não. Já vi alguns militantes do PT falando que não existe possibilidade de uma candidatura própria”, pontuou.

Petistas reagem a declarações de Firmino Filho

O presidente do diretório municipal do PT, Cícero Magalhães, reagiu às declarações do prefeito Firmino Filho sobre a candidatura própria da sigla nas eleições municipais do próximo ano. Para o deputado, o chefe do executivo municipal demonstra nervosismo e desrespeita Fábio Novo, nome escolhido pelo PT para a disputa de 2020 em Teresina.

“Eu não estou entendendo a irritação dele, não estou entendendo a inquietação dele, não estou entendendo porque ele está tão nervoso. É bom ter calma. A eleição vai acontecer, é em 2020, e o PT terá seu candidato, que não é laranja, é o companheiro Fábio Novo. Eu acho até que o nobre prefeito deveria respeitar o deputado e secretário de Cultura Fábio Novo, que sempre trabalhou por Teresina”, disse Magalhães.



Deputado Cícero Magalhães - Foto: O Dia

Quem também respondeu as declarações de Firmino foi o deputado estadual Franzé Silva (PT). O parlamentar, que nos últimos dias fez duras críticas à gestão municipal, disse que o prefeito de Teresina precisa se preocupar com o próprio grupo político ao invés de atacar adversários.

“O prefeito Firmino Filho, primeiro, tem que se preocupar com o candidato dele. Ele precisa discutir com os seus pares e apresentar para Teresina um candidato que possa justificar junto à população todo esse marasmo de 30 anos [...]. Acho que ele está equivocado, o PT tem quadros, tem nomes e tem demonstrado resultados nessa gestão. Acredito que o prefeito tem que se preocupar com o quintal dele”, disparou Franzé.

Natanael Souza, do Jornal O Dia