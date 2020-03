Firmino pede agilidade na liberação de recursos do Governo Federal

O prefeito Firmino Filho, junto com os demais gestores que compõem a Frente Nacional de Prefeitos, participou de teleconferência com o ministro da Economia, Paulo Guedes, na manhã deste domingo (29). No encontro, foi solicitada agilidade na liberação de recursos para que as cidades do país possam enfrentar a crise decorrente da disseminação do coronavírus.

“A pauta incluiu a necessidade de termos os recursos na intensidade e na agilidade necessárias para que possamos ter a máquina municipal funcionando, especialmente nas cidades médias e grandes, que não dependem apenas de FPM [Fundo de Participação dos Municípios]. Expusemos ainda a necessidade de termos a agilidade na chegada de recursos naquelas famílias mais vulneráveis, que estão precisando do nosso apoio neste momento”, disse Firmino Filho.



O prefeito participou de live com o ministro Paulo Guedes - Foto: Assis Fernandes/O Dia



O prefeito afirmou que Paulo Guedes demonstrou abertura em relação às pautas dos gestores da Frente Nacional de Prefeitos. “Nós esperamos que em breve tenhamos notícias concretas para dá para a população, que é isso que as pessoas estão querendo”, finalizou.

