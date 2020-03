Firmino participa de videoconferência com Bolsonaro e Ministro da Saúde

Ao participar de videoconferência com o Presidente da República, Jair Bolsonaro, e o Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, neste domingo (22), o prefeito Firmino Filho (PSDB) defendeu a instalação imediata de um Comitê Interfederativo para gerir a crise instalada pela pandemia do coronavírus.



Segundo Firmino Filho, que também é segundo vice-presidente da Federação Nacional dos Prefeitos (FNP), a instalação do comitê possibilita a troca de informações e compartilhamento de decisões, o que propiciará ações mais eficazes para o país, respeitando as competências institucionais e legais.

“Enviamos um documento ao Presidente reivindicando um canal de diálogo permanente entre a União, Estados e Municípios, especialmente sobre algumas ações que não são precisamente da área da saúde”, destacou.

A videoconferência contou com a participação do presidente Jair Bolsonaro e do Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandeta (Foto: Reprodução/Twitter)

Os prefeitos também pediram apoio aos municípios com disponibilização de recursos, e que a distribuição leve em consideração a prevalência do número de pacientes infectados e a estrutura médico hospitalar disponível nas cidades.

“Destacamos a necessidade de equipamentos, UTIs, ventiladores mecânicos, assim como também recursos de natureza financeira. Essa grave crise vai sobrecarregar nossa rede hospitalar e os municípios precisam estar devidamente autorizados a tomar medidas necessárias para atuar nesse enfrentamento”, acrescentou o prefeito de Teresina.

Na ocasião, o Ministro e o Presidente ouviram todas as recomendações e sugestões dos prefeitos e mostraram compromisso em dar sequência a todos os planos de contingência que foram feitos em sintonia com o Ministério da Saúde. Luiz Henrique Mandetta informou ainda que está fazendo o possível para atender as cidades com os estoques de equipamentos de proteção individual (EPIs) aos profissionais de saúde.

Natanael Souza