Firmino nega clima de disputa entre candidatos da sua equipe administrativa

O prefeito Firmino Filho (PSDB) negou, nesta quinta-feira (7), que haja clima de disputa entre integrantes da sua equipe administrativa. Isso porque, especula-se que o candidato a sua sucessão nas eleições municipais do próximo ano sairá de uma lista composta por alguns destes gestores.

“Não existe disputa, na verdade existe uma equipe que trabalha pela cidade e essa questão política ,exatamente por isso, deve ser colocada para o momento correto, para que esse tipo de colocação acerca de disputa não seja existente e eventualmente não venha a prejudicar a administração”, disse o prefeito.

Prefeito Firmino Filho tem evitado falar sobre o pleito. Foto: Arquivo O Dia.

Firmino tem evitado comentar sobre o pleito, no entanto, nomes como os dos secretário de Governo, Fernando Said, Educação, Kleber Montezuma, e do presidente da Fundação Municipal de Saúde, Charles da Silveira, são apontados como os favoritos para representar o grupo político do prefeito no pleito.

Apesar disso, o tucano mantém prefere não antecipar as decisões quanto a disputa majoritária de 2022. “Esse é um processo que ainda está embrionário, lá para dezembro e janeiro é que vamos começar a ter uma postura mais precisa em relação a essa questão”, finalizou o tucano.

Breno Cavalcante