Firmino não descarta diálogo com Silvio Mendes sobre candidatura

O prefeito Firmino Filho (PSDB) não descarta a possibilidade de conversar com o ex -prefeito Silvio Mendes (Sem Partido) sobre a sucessão municipal, que acontece no próximo mês de outubro.

Questionado sobre a possibilidade, o chefe do executivo municipal negou que o encontro já tenha sido marcado, como circulou amplamente nos bastidores da política local nos últimos dias. “Nada marcado”, disse Firmino, ao deixar a possibilidade em aberto. “Será sempre um prazer conversar com o Silvio”, completou o prefeito.

Firmino Filho não descarta a possibilidade de conversar com o ex -prefeito Silvio Mendes. (Foto: Arquivo O Dia)



Nas últimas semanas, o nome de Silvio Mendes ganhou força para a sucessão municipal. Além de setores do PSDB, partidos de oposição, como PSD e PTB, também manifestaram interesse na filiação do médico, que tem demonstrado o desejo de participar do processo eleitoral do próximo mês de outubro.

Já o prefeito Firmino Filho deixou claro que só vai apresentar o nome para representar o seu grupo político na disputa após o carnaval. Além de Silvio, também aparecem como opções o presidente da Fundação Municipal de Saúde, Charles da Silveira; o secretário Municipal de Educação, Kleber Montezuma; e o secretário municipal de Governo, Fernando Said.

Natanael Souza