Firmino não descarta apoio a Elmano em caso de segundo turno

Um encontro entre o prefei­to de Teresina, Firmino Filho, e o senador Elmano Férrer (Podemos) movimentou os bastidores político na última semana, e boatos sobre uma provável aliança entre os dois foi levantada. Questionado se essa aproximação seria pos­sível, o gestor municipal afir­mou sorriso que “só se for no segundo turno”.

Firmino Filho explicou a boa relação que tem com o Pode­mos, partido do parlamentar piauiense e que segundo o pre­feito nasceu de uma dissidência dentro do PSDB, no entanto, reforçou que na disputa ao go­verno do estado, seu apoio é ao pré-candidato do PSDB, depu­tado Luciano Nunes (PSDB).



Em 2012, Firmino Filho e Elmano travaram a mais disputada eleição pela Prefeitura de Teresina (Foto: Assis Fernandes/O Dia)



“Muitos dos membros do Podemos são egressos do PSDB, então eu tenho uma simpatia muito grande pelo partido, mas nós temos o compromisso aqui no estado com a pré-candidatura do Luciano Nunes”, declarou o prefeito de Teresina, Firmino Filho.

A ausência de Firmino Filho em eventos de pré-campanha do colega tucano vem sendo questionada, mas Luciano Nu­nes já havia declarado que en­tende a dificuldade do prefeito em conciliar suas responsabili­dades como gestor municipal. Acerca das conversas com ou­tro pré-candidato, o deputado garantiu não ser um problema, que não tem dúvidas do apoio de Firmino Filho ao seu nome.

Breno Cavalcante - Jornal O Dia