Firmino não descarta a possibilidade de assumir o diretório estadual do PSDB

O prefeito de Teresina, Firmino Filho, não descarta a possibilidade de assumir o comando do diretório do PSDB no Piauí, atualmente presidido pelo ex-deputado Luciano Nunes. Segundo ele, os próximos dias devem ser marcados pelo diálogo entre as principais lideranças do partido no estado, para definir os rumos que serão tomados pela nova direção.

Apesar de não retirar seu nome da disputa, Firmino faz questão de avaliar positivamente o trabalho realizado por Luciano Nunes no comando do diretório estadual. “A convenção é no próximo mês e ainda temos que conversar. Posso ser [ o presidente], mas eu acho que o nome do Luciano é um nome melhor do que o meu”, avalia.

De acordo com Firmino, o PSDB do Piauí deve passar pelo mesmo processo de renovação que acontece na sigla a nível nacional. “A ideia é fazer um processo de reconstrução do partido. É hora de fazer um novo capítulo na história do PSDB. A direção nacional vai ser renovada nos próximos meses, e a gente espera que esse processo de renovação também esteja representado no Piauí”, pontou.

Natanael Souza