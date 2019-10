Firmino minimiza atritos entre membros de sua base aliada

O prefeito Firmino Filho (PSDB) preferiu minimizar os recentes atritos envolvendo membros de sua base aliada na Câmara Municipal de Teresina. Para ele a troca de farpas que envolve sua líder no legislativo, Graça Amorim (MDB), e o vereador Ítalo Barros (PTC) pode ser facilmente resolvida através do diálogo.



(Firmino Filho, prefeito de Teresina. Foto: Jailson Soares/ODIA)



“É um desentendimento que não interfere na unidade da nossa base e não interfere no nosso diálogo com a Câmara Municipal de Teresina. Isso é uma questão menor, uma questão de diálogo. Acho que é só uma questão de tempo para ser superada. É uma questão que, com o tempo, vai ser digerida e ficar no passado”, avaliou Firmino.



O caso

Nos últimos dias, a líder do prefeito, Graça Amorim, defendeu que haja o corte do ponto dos vereadores que faltarem às sessões na Câmara Municipal de Teresina. A fala foi direcionada, inclusive, a membros da base aliada. Segundo ela, as ausências estariam dificultando a aprovação de matérias de interesse da prefeitura.

Após as declarações de Graça, Ítalo Barros foi à tribuna da casa para rebater a colega e afirmar que, em muitos casos, os vereadores faltam às sessões por estarem atuando em outros compromissos referentes ao mandato. O vereador também cobrou respeito à líder do prefeito.



Natanael Souza