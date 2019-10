Firmino garante aliança com Progressistas nas eleições de 2022

Apesar de evitar falar sobre tratativas para as próximas eleições, o prefeito Firmino Filho garantiu que vai estar no mesmo palanque do Progressistas em 2020 e 2022, ao comentar a declaração do senador Ciro Nogueira, presidente nacional do Progressistas, que afirmou que irá chegar ao Karnak ao seu lado em 2022.



“Eu tenho dito sempre que a eleição de 2020 está muito distante, imagine a eleição de 2022. Então, eu acho que ainda está muito cedo para que a gente possa discutir 2022, mas nós sabemos que há uma parceria entre o nosso grupo, que é o PSDB, e os Progressistas, e essa parceria está sendo muito produtiva na cidade de Teresina. Vamos estar coligados por muito tempo, de forma permanente com os Progressistas. Então, não tenho a menor dúvida de que em 2020 e 2022 vamos estar juntos”, afirmou o prefeito.

Nas últimas semanas, Firmino e Ciro Nogueira têm intensificado as agendas em municípios do interior do estado. Os dois aparecem como pré-candidatos ao governo do estado para as eleições de 2022, em uma eventual disputa com o candidato indicado por Wellington Dias (PT).

De acordo com informações de bastidores, Ciro Nogueira ainda trabalha para ter Firmino nos quadros do Progressistas, que já é o partido da deputada estadual Lucy Soares, primeira dama da capital.





