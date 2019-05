Firmino Filho vai participar da executiva nacional do PSDB

O prefeito Firmino Filho deve ser eleito como um dos membros da nova executiva nacional do PSDB durante a convenção da sigla, que acontece nesta sexta-feira (31), em Brasília. Firmino, que já fez parte da direção do PSDB em outras oportunidades, tem o aval de grandes lideranças do partido, como o governador de São Paulo, João Dória e o ex-ministro da Saúde, José Serra.



O prefeito de Teresina confirmou que o seu nome está colocado para compor a nova executiva, mas descarta assumir a tesouraria nacional do partido, como chegou a ser especulado nos últimos dias. “Já estivemos presentes em três edições da executiva nacional e, eventualmente, deveremos fazer parte da nova executiva. Não gostaria de assumir um cargo com mais responsabilidade, basicamente porque isso exigiria mais tempo em Brasília, além de outras responsabilidades adicionais”, explicou.



Foto: Jailson Soares/O Dia

Firmino também defendeu o processo de reposicionamento político e ideológico que o PSDB vem passando nos últimos anos. De acordo com ele, o partido precisa estar adaptado à nova conjuntura, para voltar a ser protagonista na política nacional.

“Depois de todas as experiências que o PSDB teve na história recente, o partido está, de alguma forma, se reposicionando, com novas lideranças, um posicionamento político ao centro, com compromisso com a democracia e políticas sociais, mas também com um compromisso com uma economia mais liberal, e menos estatizante”, pontuou.

A expectativa é que o ex-ministro das Cidades e ex-deputado federal, Bruno Araújo, seja eleito nesta sexta-feira como o novo presidente nacional do PSDB.

João MagalhãesBreno Cavalcante - Jornal O Dia