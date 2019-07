Firmino passa por exames após apresentar sangramento no nariz

O prefeito de Teresina, Firmino Filho cancelou todos os seus compromissos oficiais nesta segunda-feira (01) e nesta terça (02), por recomendações médicas. Ele teve um pequeno sangramento no nariz após retornar de uma viagem a Brasília, na última sexta-feira. Durante todo aquele dia, Firmino permaneceu de repouso, mas à noite, compareceu a eventos da Expo Teresina, no Parque de Exposições.





Firmino Filho teve um pequeno sangramento no nariz devido á baixa umidade - Foto: Arquivo O Dia

No local, ele teve um novo sangramento e precisou ir ao hospital. Os exames atestaram que uma pequena artéria de seu nariz havia se rompido, devido, principalmente, ao tempo seco e à baixa umidade. “Ele não ficou internado, como foi divulgado. O médico mandou ele para casa, porque um repouso ajuda a cicatrizar. Hoje pela manhã, ele foi a uma clínica particular, onde fez uma cauterização da artéria do nariz, um procedimento simples, para fechar a artéria que estava sangrando. Mas ele foi mandado para casa”, explica Fernando Said, secretário de Comunicação da Prefeitura de Teresina.

Por conta da recomendação médica e necessidade de repouso, a agenda oficial de Firmino Filho para esta segunda e terça estão canceladas. O prefeito só deverá voltar às atividades públicas na quarta-feira.

Maria Clara Estrêla