Firmino Filho diz que cargo de vice-prefeito será do Progressistas

O nome do pré-candidato do PSDB pela sucessão do prefeito Firmino Filho só deve acontecer em março, no entanto, o gestor, dá indícios de que a vice na composição majoritária ficará com o Progressistas (PP). A vaga está sendo pleiteada por vários partidos da sua base aliada do Palácio da Cidade.

“Vamos fazer a escolha do nosso candidato primeiro e, posteriormente faremos a escolha do vice. Os Progressistas serão a prioridade, e qualquer tipo de decisão, em relação ao vice-prefeito, passará por eles”, declarou prefeito em entrevista nesta terça-feira (18).



A fala do prefeito mostra que ele tem em Ciro Nogueira seu principal aliado para manter seu grupo na Prefeitura - Foto: Rômulo Piauilino/Semcom



O Solidariedade (SD) é outra sigla que também manifestou a intenção de indicar a vice e, a se confirmar este cenário de composição entre PSDB e PP, pode se inclinar ao assédio de outra pré-candidatura majoritária e reforçar o palanque da oposição. Apesar disso, Firmino minimiza possíveis dissidências em sua base aliada.

“Vai ficar com conosco quem acredita no nosso modelo de gestão, ninguém vai ficar por interesse menores nem por conta de questões outras (...) Quem tiver compromisso com a cidade vem com a gente, quem não tiver a gente vai continuar respeitando, mas cada um segue seu caminho”, finalizou o gestor.

Breno Cavalcante, do Jornal O Dia