Firmino Filho assina decreto de desapropriação de área na zona Norte

O prefeito Firmino Filho (PSDB) assinou ontem (04) o decreto de desapropriação de uma área na região da Santa Maria da Codipi, zona Norte de Teresina, onde residem 550 famílias há cerca de quatro anos. O documento estabelece o interesse social da ocupação Padre Humberto Pietrogrande, dando direito de permanência aos moradores no local.

De acordo com a prefeitura, o residencial é formado por 90% de mães solteiras, sem renda fixa, 5% por idosos e deficientes e 5% por famílias que não têm condições de pagar aluguel. Além disso, somente 5% das casas são de alvenaria, o restante é de taipa.



Decreto beneficia mais de 500 famílias que moram na região há aproximadamente quatro anos (Foto: Rômulo Piauilino/Semcom)



Na solenidade, Firmino Filho afirmou que a prefeitura tem buscado executar uma política habitacional mais eficaz. “Esse é um momento importante na luta pela terra, que marca um momento importante na construção desta comunidade. Essa é a primeira grande vitória de todos vocês”, disse.

No ano passado, durante reunião com representantes do residencial, o prefeito chegou a informar ao juiz Antô- nio Soares, que havia emitido uma liminar de despejo dos moradores, o interesse social da área. Depois disso, a Procuradoria Geral do Municí- pio também entrou com um processo de desapropriação do terreno.

Ithyara Borges - Jornal O Dia