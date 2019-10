Firmino Filho amplia prazo e diz que escolha de candidato só em março

O prefeito de Teresina Firmino Filho (PSDB) ampliou nesta terça-feira (29/10) o prazo que vinha comentando para a escolha de seu candidato nas eleições municipais de outubro do próximo ano. Até então, Firmino Filho afirmava que até o mês janeiro o nome para a sucessão municipal estaria definido. Agora, prefeito já cita o mês de março como prazo final.

“Já afirmei que não existe ainda nada fechado em relação a qual estratégia, qual o candidato que nós vamos trabalhar no ano que vem. Todas as alternativas estão abertas, estamos conversando muito com as pessoas, ouvindo o que as pessoas estão falando, conversando com as lideranças comunitárias, lideranças políticas, estamos fazendo muita pesquisa”, disse.

Firmino explicou essas etapas para comparar a definição como um processo. “É um processo que não vai ser rápido, vais ser um processo meio lendo e lá pra fevereiro, março é que nós vamos estar finalizando esses retoques. O nome só vamos tomar conhecimento lá no final do processo”, completou.

Perguntado sobre a possibilidade de apoio a João Vicente Claudino, Firmino Filho não poupou elogios ao petebista. “Sempre existiu uma proximidade muito grande. Somos próximos, o João Vicente sempre foi, a nível municipal, um aliado nosso. Em todas as eleições municipais sempre esteve conosco, a única exceção foi com o Elmano (Férrer). Mas sempre tivemos um relacionamento muito solidário, muito respeitoso. É uma alegria muito grande tê-lo como parceiro”, concluiu.

Firmino Filho compara escolha a um processo lendo e com várias etapas (Foto: Arquivo O DIA)

Otávio Neto