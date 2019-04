Firmino Filho admite possibilidade de aliança política com JVC

Após um almoço com o ex-senador João Vicente Claudino (JVC), o prefeito de Teresina, Firmino Filho (PSDB) afirmou que não descarta uma aliança política visando as eleições municipais que ocorrem no próximo ano, quando o tucano tentará eleger seu sucessor no Palácio da Cidade.



“O João Vicente é um amigo pessoal. Já dividimos o mesmo palanque diversas vezes, a gente sempre conversa sobre os problemas do Piauí, do Brasil e da cidade de Teresina, além de falar sobre política. Mas acho que no momento atual é mais falar sobre os desafios que temos no presente”, disse o prefeito.

Considerando isto, Firmino aproveitou a conversa com o empresário para lhe convidar a ingressar no PSDB, no entanto, JVC ainda aguarda o desenrolar das negociações para assumir ou não a presidência do PTB no Piauí. A depender do desenrolar disso, a parceria pode vir a se concretizar.

“Sempre tivemos um bom relacionamento. Ele não é apenas uma pessoa correta e decente, mas foi um bom senador para o Piauí, uma pessoa altamente comprometida com as causas do nosso estado. Para nós seria uma alegria tê-lo em nosso partido (...) Ele está em processo de conversas com o PTB, que em breve estará findado, se ele fica ou não no partido, e colocamos o PSDB a disposição”, declarou o tucano.





João MagalhãesBreno Cavalcante