Firmino explica estratégia para escolha do candidato a prefeito

Apesar de declarar que a escolha do candidato a lhe suceder na Prefeitura de Teresina só acontecerá em 2020, ano das eleições municipais, Firmino Filho (PSDB) afirmou que a estratégia que irá definir o nome do provável candidato será o mesmo adotado no pleito de 2004, quando Silvio Mendes saiu vencedor na disputa.

“Temos, de fato, um método que foi usado no passado, quando da escolha do nosso candidato a prefeito tínhamos vários nomes, e com muita tranquilidade e serenidade fizemos pesquisas qualitativas em relação à própria administração, aos anseios da população e aos vários nomes e candidatos que iríamos nos deparar [...] nosso desafio agora é repetir a mesma metodologia e ela gere também um candidato tão competitivo e que foi vitorioso”, explicou o gestor.

Firmino fala sobre estratégia para escolha do candidato a prefeito. (Foto: Arquivo O Dia)



Silvio Mendes, mesmo assediado pelo MDB, é um dos muitos nomes cotados para ser candidato majoritário pelo grupo político do prefeito. Além dele, nomes como dos secretários Charles da Silveira, Kleber Montezuma, Samuel Silveira também integram a relação de possíveis indicados a sua sucessão no Executivo da capital.

“A vantagem que temos é que a lista é grande, temos uma riqueza de escolhas e, no momento oportuno, ouvindo a população, pegando no pulso da cidade é que vamos fazer uma escolha mais adequada para nos representar no ano que vem. São todas boas alternativas”, avaliou o prefeito. O tucano, no entanto, reforçou que neste primeiro momento o que deve ser discutido é a formatação das chapas proporcionais de candidatos a vereadores, principalmente tendo em vista as mudanças na legislação eleitoral, que tornaram a disputa mais acirrada.

Luiz Carlos OliveiraBreno Cavalcante