Firmino e Fábio Abreu negam conversas sobre eleições de 2020

O encontro entre o deputado Fábio Abreu (PL) e o prefeito Firmino Filho (PSDB) no Palácio da Cidade, nesta segunda-feira (22), alimentou as especulações sobre uma eventual aliança entre os dois, visando as eleições municipais do próximo ano, no entanto, ambos foram enfáticos ao negar que a reunião fosse para tratar desse tema.



Apontado como um dos nomes para a disputa, Abreu afirmou que só será candidato com o feedback positivo dos teresinenses, no entanto, ressaltou que essa discussão será feita internamente com o PL em 2020. Apesar disso, deixou em aberto uma eventual aliança da sigla com o PSDB nas eleições do ano que vem. “É algo que precisamos conversar. É por isso que estamos buscando essas reuniões com os principais membros do partido”, disse.



Fábio Abreu - Foto: Jailson Soares/O Dia

Se não há ainda um acordo sobre uma possível composição, o discurso dos dois políticos é o mesmo. Isso porque Firmino, principal articulador da candidatura majoritária do seu grupo político, garantiu que no encontro tratou-se apenas de assuntos administrativos. Segundo o gestor, o tema eleições só será pautado no próximo ano.

“Já disse várias vezes que é do nosso interesse que a eleição municipal fique para o ano de 2020, [...] queremos buscar tratar dessas questões administrativas. Toda essa questão político eleitoral queremos deixar para um momento oportuno, até para não prejudicar e criarmos uma falsa agenda neste período de 2019”, declarou o tucano.

Embora negue, o prefeito de Teresina vem tendo reuniões com importantes figuras do cenário político local, como o ex-senador João Vicente Claudino (PTB) e com o ex-governador Wilson Martins (PSB), presidente de seus respectivos partidos. Já Abreu, reeleito para o mandato de deputado federal com a maior votação na capital, conta com o apoio do PL para oficializar sua pré-candidatura.

Breno Cavalcante - Jornal O Dia