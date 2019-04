Firmino e Elmano disputam filiação de João Vicente Claudino

A filiação do empresário João Vicente Claudino é motivo de disputa entre o prefeito Firmino Filho (PSDB) e o senador Elmano Ferrer (Podemos), apesar da tendência do ex-senador retornar ao comando do PTB no estado do Piauí. Nessa quarta-feira (3), Firmino almoçou com João Vicente e o convidou para ingressar nos quadros do PSDB. Na última semana, o convite para uma nova filiação partiu de Elmano Ferrer, que chegou a afirmar que abriria mão do comando do Podemos para o ex-senador.

João Vicente deve tomar uma decisão definitiva sobre o seu futuro partidário na próxima semana. (Foto: Arquivo O Dia)



Apontado como um dos possíveis nomes que devem participar da disputa pela Prefeitura de Teresina no próximo ano, João Vicente deve tomar uma decisão definitiva sobre o seu futuro partidário na próxima semana, após encontro com o presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson. Na oportunidade, ele deve apresentar à direção nacional da sigla a nova proposta de composição do diretório estadual, que deve ter, além do próprio João Vicente na presidência; Paes Landim, na vice-presidência; Nerinho, na secretaria geral; e Janaína Marques, no PTB Mulher.

Caso as conversas com a direção nacional do PTB não sejam exitosas, o ex-senador deve buscar outro caminho partidário e voltar a sentar com Firmino Filho (PSDB) e Elmano Ferrer (Podemos).

2020

Apesar de ainda não ter declarado abertamente que estará na disputa pelo Palácio da Cidade em 2020, João Vicente Claudino tem participado ativamente das discussões a respeito do pleito municipal. Recentemente, ele deu início a uma série de conversas com vereadores e lideranças de vários segmentos, com objetivo de tentar viabilizar a formação de uma chapa competitiva para disputar cadeiras na Câmara Municipal de Teresina.





Natanael Souza