Firmino diz que PMT 'carrega' saúde pública do Piauí

O prefeito Firmino Filho (PSDB) reafirmou que, nos últimos anos, o município de Teresina vem ‘carregando’ a saúde do estado do Piauí sozinho. A declaração foi dada em resposta às críticas que a gestão do Palácio da Cidade sofreu de aliados do governador Wellington Dias, como o deputado federal Assis Carvalho e o deputado estadual Franzé Silva, ambos do Partido dos Trabalhadores.

“Teresina financia grande parte do estado do Piauí. O estado do Piauí, ao longo do tempo, tem sido omisso, omisso na prestação de serviços de saúde para a população. O governo do estado do Piauí, reiteradamente, tem dificuldades de gastar 12% dos seus recursos em saúde. Quem carrega a saúde pública do estado do Piauí é a Prefeitura Municipal de Teresina”, disparou Firmino.

O prefeito de Teresina rebateu criticas de aliados do governador Wellington Dias (Foto:Elias Fontenele /O Dia)

O prefeito da capital também cobrou a realização de investimentos na saúde pública estadual. “Qual foi a última grande obra estruturante de saúde que o estado do Piauí fez? Pelo contrário, quando você passa pelo interior do estado vê uma situação calamitosa. O Hospital Regional de Picos, por exemplo, é um verdadeiro matadouro”, disse.

Natanael Souza