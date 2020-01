Firmino desafia oposição e diz que não teme laranjas

Ao falar da disputa eleitoral e das articulações a respeito da sucessão municipal, o prefeito Firmino Filho (PSDB) subiu o tom e desafiou a oposição a comparar o modelo de gestão do governo do Estado com o modelo aplicado no Palácio da Cidade. O chefe do executivo municipal também ressaltou que seu grupo político não teme a comparação, que, na avaliação dele, é positiva para ajudar o eleitor no momento de decidir o voto.



“A oposição está muito preocupada porque teme a comparação com o nosso modelo de administração. Eles podem ficar tranquilos, porque vão ser comparados e porque vão prestar contas do jeito que eles administram e o que pensam para a cidade. Eles podem ter certeza disso, nós vamos estar unidos para defender o nosso modelo de administração e para comparar com o estrago que eles estão fazendo no governo do estado”, disparou Firmino.

O prefeito da capital também afirmou que o grupo ligado ao Palácio de Karnak vai apresentar candidaturas ‘laranjas’ na disputa eleitoral do próximo mês de outubro. “A gente não vai se negar a se comparar com essa oposição e com os vários laranjas que vão representar essa oposição”, completou.

A fala de Firmino Filho foi interpretada como um recado direcionado às pré-candidaturas de Fábio Abreu (PL), Dr. Pessoa (MDB), Georgiano Neto(PSD) e Fábio Novo(PT), que pertencem a partidos que fazem parte da base aliada do governador Wellington Dias.





Firmino anuncia pesquisas e diz que candidato será definido em março

Sobre a escolha do candidato a sucessão municipal que será apresentado pelo Palácio da Cidade, Firmino Filho declarou que serão utilizados os mesmos critérios de 2004, quando Silvio Mendes, então presidente da Fundação Municipal de Saúde, foi alçado ao posto de candidato e acabou vencendo o processo eleitoral. De acordo com Firmino, o anúncio oficial deve acontecer somente no mês de março.

“Faremos um conjunto de pesquisas e conversas para ouvir a população sobre a situação da cidade, como a população está vendo a realidade da nossa cidade, como a população vê o papel da Prefeitura e seu desempenho das mais diversas áreas de atuação. A partir dessa análise, vamos escolher o candidato que melhor represente a nossa forma de administrar da nossa equipe”, explicou Firmino.

Para o prefeito, a quantidade de opções de possíveis candidatos na equipe administrativa não causa dificuldades para a escolha final, mas representa, segundo ele, a qualidade da atual gestão. “São vários nomes que são fantásticos. Temos uma riqueza de nomes que podem ser bons candidatos e bons prefeitos. É a partir dessa análise que estamos fazendo que a gente vai consolidar um conjunto de critérios para que a gente possa chegar ao final desse processo”, ressaltou o chefe do executivo municipal.





João MagalhãesNatanael Souza