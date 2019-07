Firmino critica movimentação ‘precoce’ da oposição sobre eleições

O prefeito Firmino Filho (PSDB) considera “precoce” a movimentação de alguns partidos de oposição para composição de chapas que disputarão sua sucessão nas eleições do próximo ano. “Está havendo um açodamento nessa discussão, que prejudica a cidade e o estado”, pontua.



A declaração foi dada nesta quarta-feira (24), diante do anúncio da filiação do ex-deputado Robert Rios ao PSB, possivelmente vice na chapa majoritária do MDB, que tem como pré-candidato o também ex-deputado Dr. Pessoa. A articulação da aliança foi feita pelo presidente da Assembleia legislativa do Piauí (Alepi), Themístocles Filho (MDB), desafeto político do tucano.

Os deputados Fábio Abreu (PL) e Georgiano Neto (PSD) também aparecem na lista de eventuais candidatos, além do PT, que apesar não ter definido um nome, deve ter chapa majoritária própria. Questionado sobre quem seria o principal adversário do PSDB no pleito, Firmino voltou a criticar os opositores.



O tucano diz que já vivenciou isso em 2004 e não tem novidades - Foto: Assis Fernandes/O Dia



“Ninguém sabe. É por isso que acho que tem tudo que deixar tudo correto. Está tudo muito cedo, não tem nada definido. Acredito que só vamos ter uma visão desse processo a partir de dezembro, janeiro ou depois do carnaval. Quando as máscaras começam a cair é que a coisa começa a clarear”, disparou o prefeito.

Apesar de afirmar que só tratará das eleições em 2020, Firmino vem sendo cobrado por aliados, principalmente candidatos a vereador, a antecipar essa discussão. Ele, no entanto, garante que o foco neste momento é dar seguimento às questões administrativas.

“Não temos nenhum tipo de ansiedade em relação a isso, nem a formação de chapa de vereadores nem de prefeito. Ano que vem vamos encaminhar tudo isso com tranquilidade. Fizemos isso em 2004 e agora do mesmo jeito, não existe nenhuma novidade”, finaliza o gestor.

Breno Cavalcante - Jornal O Dia