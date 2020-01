Firmino confirma que atua na formação das chapas proporcionais de aliados

O prefeito Firmino Filho confirmou que tem atuado diretamente junto aos partidos de sua base aliada para a formação das chapas proporcionais que vão disputar cadeiras no legislativo municipal na eleição do próximo mês de outubro. Agindo como conselheiro, o chefe do executivo da capital tem peso significativo na elaboração das estratégias.



“O meu papel é de conselheiro. Todo candidato, nesse momento, tem muita projetos, muitos sonhos, e tem muitas alternativas, principalmente de filiação partidária. O meu papel é, basicamente, ouvir e participar do diagnóstico da situação de cada um dos projetos, e, eventualmente, apoiar o vereador ou o pré-candidato na escolha que ele fizer”, afirmou.

Apesar de confirmar a participação dos diálogos das chapas proporcionais, Firmino faz questão de deixar claro que não impõe nenhuma condição aos membros de sua base aliada, que tem total liberdade, segundo ele, para escolher e definir seus futuros partidários.

“Se alguém disser que foi para o partido ‘tal’ porque o Firmino pediu está faltando com a verdade. Eu nunca vou fazer esse tipo de colocação. Na verdade, vou sempre buscar descobrir qual a melhor alternativa para aqueles que fazem parte da nossa base aliada, no caso os vereadores, e para aqueles que estão de fora e querem ser candidatos nas eleições desse ano”, destacou o chefe do executivo municipal.

Atualmente, a base aliada do Palácio da Cidade conta com, pelo menos, 22 vereadores que estão distribuídos entre oito siglas partidárias.

Natanael Souza