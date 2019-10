Firmino confirma protagonismo na articulação do PSDB para 2020

Após se reunir com vereadores, o prefeito Firmino Filho confirmou que será o responsável por montar a chapa proporcional do PSDB para as eleições de 2020 na capital. Segundo ele, o objetivo é formar um grupo competitivo, com possibilidade de eleger até seis vereadores para a próxima legislatura.

Firmino Filho (Foto: Assis Fernandes/O Dia)

A chapa do PSDB deve contar com a presença de pelo menos três vereadores de mandato: Edson Melo, Samuel Silveira e Venâncio Cardoso. Além deles, membros da equipe administrativa da Prefeitura de Teresina também devem concorrer à vagas na Câmara Municipal.

“Traçamos uma estratégia para fortalecer a chapa do PSDB para vereador. A nossa meta é eleger de cinco a seis vereadores. É uma estratégia extremamente factível. Temos vários nomes de lideranças comunitárias, lideranças de classe, servidores, militantes tradicionais do PSDB que estão com vontade de defender o partido. Acho que isso vai nos dar garantia de termos uma chapa extremamente competitiva”, avaliou Firmino.

Disputa majoritária

Apesar de ainda não ter definido o candidato que vai apoiar para o suceder à frente do Palácio da Cidade, Firmino também confirmou que possui uma lista com pelo menos 10 nomes que estão sendo avaliados. Pesquisas qualitativas e quantitativas vão definir o nome do candidato apoiado por ele em 2020.

“Ainda é muito cedo. Agora que estamos começando a fazer pesquisas, avaliando o pulsar das ruas, o quadro administrativo e a movimentação da oposição. Essa é uma definição que vamos ter lá para o mês de março”, disse Firmino, ao ressaltar que o processo de escolha ainda está em uma fase inicial.

Natanael Souza