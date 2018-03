Firmino articula chapa proporcional com vereadores de Teresina

O pré-candidato a deputado federal pelo PSDB, o vereador Joninha, declarou que está articulado a composição de uma chapa proporcional para conseguir eleger um representante na Câmara Federal. A estratégia é um pedido do prefeito Firmino Filho (PSDB), que também está conversando com lideranças para compor o grupo.

“Estamos chamando colegas vereadores que possam estar somando com a gente nessa luta para ajudar Teresina. O pensamento é a gente juntar 20 candidatos em uma chapinha para gente fazer um deputado federal com 40 ou 50 mil votos. Esse é o pensamento do prefeito Firmino Filho”, declarou o vereador.

Segundo Joninha, a Prefeitura, com o cenário atual, tem dificuldades de conseguir recursos para melhoria de serviços e investimentos na cidade. “A Prefeitura sozinha, ela em si, não tem como fazer [...] Por isso o prefeito me chamou e estou a disposição de Firmino Filho e do partido”, ressaltou.

A intenção de formar uma ‘chapinha’ é dar oportunidade, de acordo com Joninha, para os nomes com menor expressão, visto que deputados federais da oposição, como Heráclito Fortes (DEM), Átila Lira (PSB) e Rodrigo Martins (PSB), irão tentar a reeleição. “O prefeito está construindo essa chapinha”, pontuou. Entre os nomes que podem fazer parte da ‘chapinha’ articulada pelo prefeito Firmino Filho estão os nomes dos vereadores Pedro Fernandes (PRP), Gustavo Carvalho (PEN), Nilson Cavalcante (PT do B) e Zé Filho.



Com três pré-candidatos, PSDB quer retomar vaga na Câmara

Um dos maiores partidos do Estado está tentando emplacar pelo menos uma vaga na Câmara Federal este ano. Para isso, o PSDB está filiando nomes de lideranças para fortalecer a sigla. Ontem (08), a Dr. Lúcia Santos, diretora do Sindicato dos Médicos assinou sua ficha de filiação em evento na Assembleia.

Além da Dr. Lúcia Santos, irão disputar uma vaga na Câmara o vereador Joninha e Hélio Melo, que é filho do vereador Edson Melo. “Há muito tempo a gente não tem uma vaga na Câmara Federal, mas agora temos bons nomes para fortalecer o partido e queremos retomar essa vaga”, disse a presidente municipal do PSDB, Luciana Sebim.

De acordo com o presidente estadual da sigla, o deputado Firmino Paulo, a estraté- gia é filiar nomes no decorrer do mês que possam ajudar no projeto de governo do pré- candidato Luciano Nunes (PSDB). Dr. Lúcia Santos afirmou que o trabalho dela terá como foco a área da saú- de. “Vou continuar o trabalho na área da saúde para que a gente possa levar o melhor para população. Vou continuar fazendo o que eu faço de melhor, que é ser médica”, declarou.



Ithyara Borges