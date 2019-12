Filiado ao PSD, Hugo Napoleão nega intenção de se candidatar a cargo eletivo

Afastado da política e atualmente exercendo somente seu ofício como advogado, o ex-governador Hugo Napoleão disse que não tem intenção de retornar à vida pública e descartou a possibilidade de concorrer a qualquer cargo eletivo nas eleições municipais do ano que vem. Filiado ao PSD, ele avaliou o nome do deputado estadual Georgiano Neto, atual pré-candidato à Prefeitura pelo partido.



Leia também: Júlio César diz que Georgiano deve intensificar pré-campanha

Na concepção de Napoleão, o parlamentar é um jovem talentoso e trabalhador, tem um espírito público conhecido com iniciativas que são importantes para Teresina, mas é preciso aguardar o desenrolar da pré-campanha para avaliar mais a fundo o desempenho dele e saber se será realmente o candidato do PSD.

Hugo Napoleão. Foto: Elias Fontenele.

“É um nome falado, mas ainda não é posto. Vamos aguardar com todo o cuidado e cautela para verificar como vão ficar as eleições. É preciso auscultar os inúmeros prefeitos e vereadores, a base, sentir aquilo que a opinião pública quer. Ninguém pode empurrar goela abaixo um candidato. Claro que o Georgiano tem essas qualidades, mas é preciso dizer que pode aparecer efetivamente um nome ou mais de um nome digno do nosso respeito, do nosso apoio e da nossa consideração”, afirmou Hugo Napoleão.

No entanto, o ex-governador reiterou que não cogita colocar seu nome à disposição do partido. Napoleão argumenta que já teve muitos anos de vida pública e que já fez o que podia por Teresina e pelo Piauí. O momento, segundo ele, é de aguardar os nomes surgirem e fazer avaliações.

“Há pedidos, solicitações de grupos políticos e de algumas pessoas para que eu volte a me candidatar, mas por enquanto não estou pensando nisso. Estou pensando em desenvolver meu trabalho de advogado em Brasília, vindo sempre ao Piauí porque é aqui onde reside uma das minhas filhas. Tenho essa razão de ordem sentimental mesmo”, finaliza.

Maria Clara Estrêla