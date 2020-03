Filiado ao PROS, Sérvio não descarta acerto com o Progressistas

Mesmo dando prioridade ao Partido Republicano da Ordem Social (PROS), onde encontra-se atualmente filiado e deve disputar a Prefeitura de Teresina nas eleições municipais deste ano, Fábio Sérvio admite conversas para trocar o partido pelo Progressistas (PP).

Pesa nisso o estremecimento entre o senador Ciro Nogueira (PP) e o governador Wellington Dias (PT), de quem Sérvio foi adversário nas eleições de 2018. O publicitário aposta que os dois irão romper a aliança. “Isso tem tudo para acontecer. São duas correntes políticas majoritárias no estado e que estão, vamos dizer assim, se contrapondo pela primeira vez”, avaliou.



O publicitário recebeu convite do partido e vê rompimento entre PP e Wellington Dias - Foto: Assis Fernandes/O Dia



Flagrado recentemente reunido com membros do PP, Sérvio não fecha as portas para nenhuma outra legenda, desde que a mesma tenha compromisso em ser oposição à gestão petista. “Está havendo uma união de forças para mudar o cenário político do estado, para tirar realmente o PT do comando do Governo”, disse.

Fábio Sérvio chegou ao PROS ainda no início do ano passado, depois de uma saída conturbada do PSL, depois de externar o descontentamento com as decisões da executiva nacional do partido.

Breno Cavalcante, do Jornal O Dia