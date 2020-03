Cotado para ser o candidato a vice-prefeito na chapa que será encabeçada por Kleber Montezuma, Silvio Mendes deve oficializar seu retorno aos quadros do Progressistas nos próximos dias. Nesta sexta-feira (13), o ex-prefeito esteve dialogando com o senador Ciro Nogueira e com o deputado estadual Júlio Arcoverde, principais lideranças da sigla e responsáveis pela escolha do segundo nome que fará parte da chapa majoritária apoiada pelo Palácio da Cidade.

Questionado pela reportagem do Jornal O Dia, Silvio Mendes confirmou que irá retornar aos quadros do Progressistas, mas preferiu não dar maiores detalhes sobre a articulação. Já o senador Ciro Nogueira, presidente nacional da sigla, demonstrou empolgação e afirmou que o retorno do ex -prefeito deve se concretizar nos próximos dias.





Filiação de Silvio Mendes ao Progressistas deve acontecer nos próximos dias. Arquivo O Dia

“Fizemos o convite e ele ficou muito sensibilizado. Acho que a tendência natural é o retorno dele. Ele só saiu porque tinha que fazer a campanha do Luciano Nunes e naquela época o partido apoiava Wellington Dias. A tendência é que ele retorne ao partido”, disse Ciro. “Quanto a questão se ele vai ser vice ou não, é outra discussão, que nós vamos ter com o candidato e conduzida muito bem pelo prefeito Firmino Filho”, completou o senador. Silvio Mendes fez parte dos quadros do Progressistas entre os anos de 2017 e 2018, após uma trajetória de muitos anos no PSDB. Atualmente o ex-prefeito não possui filiação partidária.

Natanael Souza, do Jornal O Dia