Filiação de Mão Santa ao Democratas deve acontecer em agosto

A direção estadual do Democratas deve realizar uma grande festa no próximo mês de agosto para marcar a filiação do prefeito de Parnaíba, Mão Santa, ao partido. O evento deve acontecer em Teresina, com a presença do presidente nacional da sigla, ACM Neto, prefeito de Salvador.



De acordo com o presidente estadual do Democratas, Ronney Lustosa, explica que a sigla está realizando um processo de renovação dos diretórios municipais, que vai ser encerado com um grande evento, que deve contar com a presença das maiores lideranças do partido à nível nacional.

Filiação de Mão Santa deve acontecer em Teresina - Foto: Elias Fontinele/O Dia



“Estamos seguindo um calendário pré-estabelecido. Convocamos todos os diretórios antigos, para refazer essas representações, via comissão provisória. Quando tiver todo mundo regularizado, o que deve acontecer até a primeira quinzena de julho, vamos agendar um grande evento que vai servir, não apenas para dar o pontapé inicial do partido rumo às eleições, mas também para as filiações que a gente está trabalhando os nomes”, destaca.

Além de Mão Santa, a expectativa é que o DEM também passe a contar com a filiação do deputado federal Atila Lira, que está de saída do PSB. “Também estamos conversando com outros nomes, na capital e no interior. A ideia é fazer com que o Democratas retome o protagonismo nas próximas eleições”, completa Ronney Lustosa.

Luiz Carlos OliveiraNatanael Souza - Jornal O Dia