Filho do prefeito de Picos, Aldo Gil será candidato e deputada Belê sai da política

Aldo Gil, filho do prefeito de Picos, Gil Paraibano, confirmou em entrevista ao PortalOdia.com que será o candidato a deputado estadual da família. Com a decisão a deputada Belê Medeiros deixa a vida política. Aldo é secretário municipal de saúde em Picos e deve disputar com uma forte concorrência no município. Além dele, os deputados Nerinho (PTB), Severo Eulálio (MDB) e Pablo Santos (MDB) possuem como base política a terceira maior cidade do estado.





Foto: Tárcio Cruz/ODIA

Nos bastidores era especulada a possibilidade da família de Gil Paraibano apoiar o deputado Nerinho, em retribuição ao apoio na eleição municipal. No entanto, a estratégia foi descartada por Aldo, que confirmou que disputará o pleito.

"Conversamos em família, a deputada Belê resolveu passar esse bastão e estamos decidido a fazer essa caminhada para dar continuidade ao trabalho da deputada Belê. Vamos ser candidatos pelo Progressistas, a parceria com o Ciro é inabalável. É uma responsabilidade muito grande dar continuidade a esse trabalho, já são 20 anos de dedicação a Picos. O prefeito Gil, meu pai, foi prefeito por 8 anos e agora voltando a administrar para tentar, como ele diz, alavancar o progresso na cidade. Colocamos nosso nome a disposição para somar forças e dar continuidade ao trabalho da deputada Belê", concluiu

