Feriado do aniversário de Teresina será antecipado para a próxima sexta

Por unanimidade, a Câmara Municipal de Teresina aprovou a antecipação do feriado do aniversário da Capital Piauiense, que se comemora no dia 16 de agosto, para a próxima sexta-feira (17). A medida tramitava em regime de urgência e foi votada hoje atendendo ao apelo para o isolamento social. Vale lembrar que foi em um feriado - o da sexta-feira santa (dia 11), que Teresina registrou seu maior percentual de isolamento durante esta quarentena.



“Enviamos o projeto de lei antecipando o feriado do dia 16 de agosto para que possamos ter apenas quatro dias úteis nessa semana”, explicou o prefeito Firmino Filho (PSDB) em uma live no dia de ontem. Vale lembrar que Teresina ainda não conseguiu atingir o patamar ideal de isolamento social previsto pela Organização Mundial de Saúde como efetivo para evitar a disseminação do Novo Coronavírus.



Projeto de lei pedindo a antecipação do feriado foi encaminhado à Câmara pelo prefeito Firmino Filho - Foto: Assis Fernandes/O Dia

O apelo do poder público e especialistas é para que as pessoas fiquem em casa e só saiam quando for extremamente necessário, que evitem contato físico e aglomerações. O uso de máscara também é recomendado independentemente de a pessoa estar gripada ou apresentando sintomas da Covid-19. Isso porque o Brasil não possui mais transmissão comunitária, o que eleva toda a população à condição de potenciais casos da doença estando ela sintomática ou não.

Com a antecipação do feriado, a Prefeitura de Teresina espera conseguir reduzir ainda mais o percentual de isolamento da população.

Maria Clara Estrêla, com informações de Breno Cavalcante