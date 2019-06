Fábio Xavier nega saída da Alepi, mas diz estar à disposição de Dias

Após se colocar à disposição para fazer parte do secretariado no Governo do Estado, o deputado estadual Fábio Xavier (PR) negou as especulações de que estaria tratando do assunto com o governador Wellington Dias (PT), a quem responsabilizou por qualquer movimentação neste sentido.



“Não fui informado disso, mas é o governador quem decide sobre essa questão de secretariado. Me encontro bem animado com a Assembleia e com o legislativo, mas sempre estarei pronto para servir ao governador onde ele entender que podemos colaborar mais com o governo e com o Piauí”, disse o parlamentar.

As declarações de deputado, de abrir mão da sua cadeira na Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi) para ocupar um espaço no Executivo estadual, fez crescer a especulação de que João de Deus (PT), suplente da vez, no entanto, afirmou não ter tido contato com o governador após o episódio.

Ele frisou que o PR está satisfeito com os espaços que ocupa atualmente na administração estadual, mas deixou em aberto a ampliação dessa participação na gestão. “Se o governador entender que podemos colaborar, vamos estar a disposição para o que ele entender que ´mais conveniente”, reforçou.

A se confirmar, Fábio Xavier seria o sétimo parlamentar titular a deixar a Alepi para compor o secretariado de Dias. Vale lembrar que o governador, no discurso de posse deste quarto mandato, havia declarado que não convocaria nenhum deputado para sua equipe, o que não se confirmou posteriormente.

Breno Cavalcante e Luiz Carlos de Oliveira