Fábio Xavier não crê em união das oposições em primeiro turno

O presidente estadual do PL, deputado Fábio Xavier, descartou a possibilidade de uma aliança entre as siglas que fazem parte da base de apoio do governo estadual ainda no primeiro turno das eleições municipais do próximo ano. Ele defende que a união de forças seja viabilizada apenas no segundo turno e a reafirma que o seu partido irá lançar a pré-candidatura do secretário de Segurança Pública, Fábio Abreu.

“Estou vendo candidaturas com robustez. Não acho que isso aconteça. Vejo candidatura do deputado Fábio Novo com muita consistência, temos a candidatura do Fábio Abreu, temos a candidatura do Dr. Pessoa, que está indo muito bem, e temos a candidatura que o Palácio da Cidade vai lançar, que ninguém ainda sabe quem é. Acho pouco provável que ocorra a união[no primeiro turno], até porque quanto mais candidatos nós colocarmos à disposição de Teresina, melhor para o eleitor”, disse.



O presidente do PL entende que a melhor estratégia é apresentar o máximo de candidatos

Fábio Xavier também confirmou que o anúncio oficial da pré-candidatura de Fábio Abreu à Prefeitura de Teresina deve acontecer no próximo mês. “Acredito que no dia 22 de Janeiro ele dará essa resposta à sociedade”, destacou o presidente estadual do PL.

Deputado federal licenciado, Fábio Abreu, aparece na segundo colocação em quase todas as pesquisas de intenção de votos para a eleições do próximo ano. Apesar do bom desempenho, ele tem evitado antecipar o debate pré-eleitoral e diz estar focado na gestão da Segurança Pública do Estado.

Natanael Souza, do Jornal O Dia