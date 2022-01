Fábio Xavier entrega comando do PL no Piauí, Leonardo Eulálio fica preso à sigla

Acabou de forma amigável a longa passagem do deputado Fábio Xavier pelo Partido Liberal. Na tarde de ontem o deputado revelou a amigos que entregou o comando da sigla ao presidente nacional do partido, Valdemar da Costa Neto. A decisão foi tomada após um almoço como o dirigente partidário. Além de Xavier, deixam o PL no Piauí praticamente todos os deputados estaduais e federais do partido, uma ala da sigla vai para o PSD, já Fábio Xavier estuda a filiação ao MDB ou ao PSB.



O deputado deixa a sigla após décadas de união com o ex-partido da República, como era chamado o PL. O pai do deputado, o ex-conselheiro do TCE, Xavier Neto, foi um dos percussores do PL no Piauí. Em um áudio divulgado nas redes sociais, Waldemar esclareceu que a saída foi acordada de forma amigável, nos bastidores se especula que o prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, pode assumir a sigla no estado.

A saída de Fábio Xavier e de seu grupo político do PL cria uma situação embaraçosa para o vereador Leonardo Eulálio. Muito ligado ao deputado estadual, Leonardo, que é pré-candidato a deputado federal, ficaria “preso” ao PL, já que não haverá janela partidária para vereadores até 2024. O político mantém a intenção de ser candidato a federal, mesmo com a indefinição partidária.

FOTO: Arquivo ODIA

