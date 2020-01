Fábio Xavier abre as portas do PL para candidatos barrados

Presidente do diretório estadual do Partido Liberal (PL), o deputado Fábio Xavier avalia que a estratégia do chamado “teto de votos”, estipulada na formação de algumas chapas proporcionais para disputa da Câmara Municipal de Teresina (CMT), não seja a mais adequada.

“Não se pode condicionar, em uma chapa que precisa de voto para vereador, às pessoas com poucos votos, isso é uma incoerência e uma falta de raciocínio muito grande. No nosso partido o desejo é termos pessoas com voto e simpatia do povo”, avalia o mandatário.

Na capital, muitos vereadores de mandato e alguns suplentes têm encontrado dificuldades para ingressar em chapas proporcionais por conta de seus capitais políticos eleitorais. Xavier, no entanto, deixa as portas do PL para estes potenciais novos quadros. “Eles podem encontrar dificuldades em outros, mas aqui nos abraçamos quem vier”, disse.





João MagalhãesBreno Cavalcante