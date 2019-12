Fábio Sérvio se diz isolado, mas mantém pré-candidatura a prefeito de THE

Ex-candidato ao governo do Piauí pelo PSL, então partido do presidente Jair Bolsonaro, o empresário Fábio Sérvio, hoje filiado ao PROS, articula o lançamento de sua pré-candidatura à Prefeitura de Teresina independentemente do apoio de outras siglas, principalmente da ala bolsonarista.



Em entrevista ao Jornal O Dia, avaliou o cenário político para o pleito municipal do próximo ano. Apesar da admiração, ressaltou que seu compromisso político com Bolsonaro foi cumprindo nas eleições de 2018, e colocou uma aproximação ao grupo que ainda segue o presidente como improvável.

Fábio Sérvio. Foto: Assis Fernandes.

“Cumprimos, derrotamos o PT a nível nacional, fizemos nossa parte aqui no Piauí com todo o enfrentamento. A questão nacional é questão dele lá, a questão nossa agora é a política regional, na qual é muito difícil a gente conseguir uma coligação”, disse o empresário.

Sem muitas opções para alianças, Sérvio considera que, qualquer grupo fora da base aliada do governador Wellington Dias (PT), do prefeito da capital piauiense, Firmino Filho (PSDB) e do senador Ciro Nogueira (Progressistas), terá dificuldades em conseguir uma participação expressiva na disputa.

“Estamos isolados, lutando por algo que acreditamos, mas o meio político nos isolou completamente política e empresarialmente”, finalizou o empresário.

Breno Cavalcante, do Jornal O Dia