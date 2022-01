Fábio Sérvio defende apoio do Podemos a Washington Bonfim

O novo presidente do Podemos no Piauí, Fábio Sérvio, defende que o partido apoie a pré-candidatura de Washington Bonfim ao governo do Piauí. Para ele, o nome do Bonfim se consolida como uma terceira via e elevará o nível do debate eleitoral, fugindo do que chamou de “bolha” voltada para os extremos da disputa.

"Essa aliança não só é possível como avança em uma velocidade muito grande. Essa condução do diálogo com Washington Bonfim foi feito pelo senador João Vicente Claudino. Vejo ele como um homem de terceira via no estado do Piauí. Ele conquistou muita gente dentro dos grupos políticos, está focado no plano de governo, tem um diálogo respeitador, faz uma oposição com um grau de respeito e se consolida como pré-candidato”, disse Fábio Sérvio.

Foto: Jailson Soares / O Dia

Questionado sobre qual função o Podemos poderia assumir numa chapa encabeçada por Washington, Sérvio disse que a aliança ainda é construída. “Pode indicar o vice, pode indicar o candidato a senador. As posições ainda não estão definidas. O certo é que está vindo um grupo com coragem, que vai apresentar uma oposição nesse estado, que vai apontar caminhos e vai lutar para a população ter uma alternativa viável”, declarou.

Fábio Sérvio não descarta disputar uma vaga de deputado estadual, federal ou ao senador na aliança com o Cidadania. “Estava focado na candidatura do Sergio Moro, mas houve um movimento para que a gente assumisse um protagonismo. Se o grupo achar que é interessante tenho muita coisa ainda que gostaria de discutir em debates políticos”, finalizou.

