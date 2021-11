Fábio Novo rebate deputado Júlio César; “política não se faz com ameaça”

O Secretário de Cultura do Piauí, Fábio Novo (PT), rebateu criticas feitas pelo deputado Júlio César quanto a demora da base governista para a definição da chapa que disputará o palácio de Karnak no próximo ano. Júlio revelou que só o tempo dirá se o PSD irá para a oposição . Novo em resposta ao dirigente partidário afirmou que o PT não aceitará ameaças e cobrou fidelidade ao projeto apresentado pelo partido.



O deputado estadual lembrou o trabalho do governo estadual e citou que no próximo ano haverão apenas dois lados na disputa, PT x Bolsonaro.

“Vão ter que dizer de que lado vão estar, existe um lado que tem um projeto de estado e que continua desenvolvendo esse projeto. Existe um outro lado que representa o presidente Jair Bolsonaro, um lado de atraso. Do lado de cá é o projeto do Lula, de desenvolvimento que queremos retomar. Ninguém faz política com ameaça e chantagem, a gente faz política com diálogo. O deputado Júlio César e o PSD são bem tratados no nosso governo. Queremos continuar tratando eles bem. Não vi a entrevista do deputado Júlio César, se foi nesse tom não foi legal”, concluiu o deputado.

Foto: Assis Fernandes

