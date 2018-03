Fábio Novo nega acordo para assumir liderança

O deputado estadual Fábio Novo (PT) deixará a Secretaria de Cultura (Secult) no próximo dia 07 de abril para retomar seu cargo na Assembleia Legislativa. A desincompatibilização se deve ao fato de Fábio Novo tentar a reeleição este ano. Além de voltar a ocupar sua cadeira, o petista tem sido cotado para ser o novo líder do Governo na Casa.

Desde 2015 o deputado João de Deus está à frente dos interesses do governo na Assembleia, mas, com a volta dos deputados titulares, ele deixará a função, porque assumiu o mandato na condição de suplente. Além de Fábio Novo, o PT contará também com o retorno do secretário de Desenvolvimento Rural, Francisco Limma.



Fábio Novo diz que cabe ao governador decidir quem será o novo líder. Foto: Moura Alves/ODIA

Ao ODIA, o secretário de Cultura afirmou que ainda não há nenhum acordo firmado com o governador Wellington Dias (PT) com relação à nova liderança. “A indicação da liderança do Governo é atribuição do governador e não há nada de concreto até o momento”, disse Fábio Novo.

O governador afirmou que só após o fim do prazo de desincompatibilização é que vai se reunir com os deputados para discutir o assunto. “Eu quero ter uma noção de quem é que vai se afastar, mas já quero anunciar a decisão no dia 02”, pontuou. No dia 02 de abril haverá uma solenidade de posse dos secretários que assumirão as pastas que sofrerem baixas. Pelo menos 13 secretarias da administração direta e outras cinco gestões indiretas devem passar pela alteração.

Ithyara Borges - Jornal O Dia