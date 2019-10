Fábio Novo minimiza falta de consenso entre pré-candidatos do PT

O deputado estadual Fábio Novo avaliou como normal a continuidade da disputa interna para definir o representante do Partido dos Trabalhadores na eleição majoritária do próximo ano em Teresina. O parlamentar disputa o posto com outros dois pré-candidatos, o deputado Franzé Silva e o líder comunitário Júnior do MP3, que também não retiram seus nomes do rol de possibilidades do partido para a disputa pela Prefeitura de Teresina.

“É normal. No PT existe um processo que não é no tempo que você deseja, é no tempo, obviamente, que precisa ser discutido. Nesse momento é o tempo de conversar. Temos dialogado com os representantes do diretório municipal, com os vereadores e lideranças. Temos três nomes postos, temos que tentar o entendimento, e vamos tentar isso até o último momento”, afirmou Novo.

No caso de não haver a possibilidade de consenso entre os três pré-candidatos, Fábio Novo defende que a escolha fique a cargo do diretório municipal, contrariando a proposta de realização de uma prévia entre os filiados. “Se não for possível o entendimento, temos que ir pelo que rege o estatuto do Partido dos Trabalhadores, que é fazer a apresentação de nomes e a escolha dentro da instância partidária, que é o diretório municipal. É simples, não cabem três candidatos, só há espaço para um”, disse.

Como pré-candidato, Fábio Novo já conta com o apoio das principais lideranças do PT, como os presidentes dos diretórios estadual e municipal, e dos dois vereadores que compõem atualmente a bancada da sigla na Câmara Municipal, Deolindo Moura e Edilberto Borges, o Dudu.

Natanael Souza, do Jornal O Dia