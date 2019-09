Fábio Novo mantém pré-candidatura e crê que PT estará forte em 2020

O deputado estadual Fábio Novo (PT) afirmou nesta segunda-feira (23) que mantém seu nome como pré-candidato de seu partido para aprefeitura de Teresina em 2020. Segundo o parlamentar, o partido se organiza para definir o nome que irá disputar as eleições como cabeça de chapa.

O partido tinha 5 possíveis pré-candidatos à prefeitura da capital. Com a sua indicação, reações dentro do partido também acabaram acontecendo, como a desistência de pré-candidatura do vereador Dudu, restando 4 pré-candidatos.

Já em tom de pré-campanha, o deputado informou que até o seudomicilio eleitoral já está sendo trazido de Bom Jesus para Teresina.

“Esse é um processo que vamos debater no diretório municipal. Haviam 5 nomes postos, um saiu, restam 4 nomes. Vamos agora intensificar essas discussões e tentar o entendimento pra que a gente termine confluindo e escolher o candidato”, diz o deputado.

Caso o partido não chegue a um consenso, a definição será feita por meio de prévias, eleições internas para ‘bater o martelo’ e definir o candidato.

Para o deputado, uma candidatura própria do partido é de fundamental importância, visto que o próximo pleito não terá mais as coligações proporcionais, o que implica em mais organização dos partidos para se manterem de forma competitiva nas eleições.

Sobre o cenário para a eleição na capital e as discussões sobre as pré-candidaturas, o deputado acredita que será uma das mais disputadas dos últimos anos e aposta em uma eleição com novos nomes na disputa .



Deputado Fábio Novo em entrevista ao ODiaNews, da ODiaTV. (Foto: Elias Fontenele/O Dia)

“Acredito que é importante que Teresina faça esse processo de discussão, até porque o que se coloca para a eleição do próximo ano em Teresina é que, pelo menos o que está se colocando, é o surgimento de novos nomes”.

O PT trabalha com os nomes de Fábio Novo, Franzé Silva, Daniel Oliveira e Júnior do MP3. Para Novo, com o contexto de desgaste da ala política de Jair Bolsonaro, a expectativa é que no próximo ano o PT esteja forte para fazer um bom número de prefeituras.

“O partido volta com muita força no próximo ano pra se colocar como opção e se ele consegue construir um bom nome pra se colocar essa opção eu acho que tem chance de ter uma candidatura competitiva na capital”, completa.

Rodrigo Antunes