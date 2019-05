Novo diz que ainda não conversou com Dias sobre retorno à Secult

A ida de Fábio Novo (PT) para o comando da Secretaria de Cultura (Secult) ainda é uma incerteza. O deputado estadual garante que não tratou do assunto com o governador Wellington Dias (PT) e diz que ainda não há definição sobre uma eventual posse no secretariado estadual. A conversa definitiva deve acontecer até o final da semana, após Wellington retornar ao Piauí



“Não conversei [com o governador]. De forma muito sincera. Não estou escamoteando, e nem escondendo nada de ninguém. O governador disse que gostaria de conversar comigo no final do mês. Ponto. Não disse o que. Em nenhum momento conversamos sobre compor secretariado e voltar para a Cultura”, garantiu Fábio Novo.



Apesar de adotar um discurso de cautela sobre o eventual retorno ao comando da Secult, Fábio Novo afirma que vai fazer uma avaliação minuciosa e consultar suas bases eleitorais, caso o convite seja realmente formalizado pelo governador.

“Se o governador me fizer o convite, eu tenho com conversar com quem compõe o meu mandato, que são várias lideranças, conversar com meus familiares, e depois eu dou uma resposta. Foi assim que aconteceu da outra vez”, pontuou.

Nos bastidores, já é dado como certo o retorno de Fábio Novo (PT) e de Flávio Nogueira Júnior (PDT) para o secretariado estadual, em um arranjo político que beneficia diretamente as suplentes Belê Medeiros(Progressistas) e Elisangela Moura(PC do B). A expectativa é que as posses aconteçam no início da próxima semana.

