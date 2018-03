Fábio Abreu troca PTB pelo PR e tenta reeleição a deputado federal

No evento de filiação ao PR, Fábio Abreu anunciou sua pré-candidatura a deputado federal e afirmou que está preparado para disputar a reeleição. O secretário de segurança já havia declarado a sua decisão de sair do PTB em 2016 após insatisfação com a sigla no âmbito nacional.



Filiação de Fábio Abreu ao PR aconteceu ontem na presença de lideranças políticas de vários partidos. Foto: Assis Fernandes/ODIA

Mesmo sem concordar com a retirada do senador Elmano Férrer, hoje no MDB, da direção do partido na época e de não ter participado das últimas decisões partidárias, o deputado garantiu que deixa o partido sem nenhuma pendência e agradeceu o tempo em que esteve filiado ao PTB.

Fábio Abreu falou ainda sobre a expectativa com o novo partido e defendeu a independência dos deputados. “É um partido que buscamos, primeiro, o entendimento com os dirigentes nacionais e o presidente estadual. Eu espero ter as nossas convicções mantidas, que foi uma das principais conversas que tivemos, que é a nossa independência”, pontuou.

O deputado deixa a secretaria de segurança e reassume o mandato na Câmara Federal na primeira semana de abril. Fábio Abreu confirmou também que o coronel Rubens Pereira é quem irá assumir a pasta após o seu afastamento.

Ithyara Borges - Jornal O Dia