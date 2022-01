Fábio Abreu se reúne com Gilberto Kassab para definir filiação ao PSD

Após anunciar a saída do PL, o deputado federal Fábio Abreu se reúne nesta quinta-feira (13) com o presidente do PSD, Gilberto Kassab, para definir sobre filiação ao partido. O almoço que ocorre em São Paulo deve selar a ida de Abreu para a sigla e garantir sua permanência na base do governador Wellington Dias (PT).

Em entrevista à O Dia Tv, Fábio Abreu revelou que possui diálogo com outros partido alinhados com o Palácio de Karnak, como PSB e MDB, mas não esconde que o PSD possui sua preferência. “Estamos bastante avançados no sentido de nós buscarmos o PSD como sendo nosso próximo partido. Não 100%, mas 55% de chance de estarmos filiados ao PSD e com toda certeza buscar fortalecer esse partido”, disse.

A saída de Abreu do PL acontece após a filiação do presidente Jair Bolsonaro, no final do ano passado e a exigência da executiva nacional de que os candidatos pela sigla apoiassem a reeleição do presidente. “Eu saio do partido. Isso já é prego batido e ponta virada, sem possibilidade nenhuma de permanecer para a eleição desse ano’, afirmou.

O deputado lamentou ter que deixar o partido ao lembrar sua trajetória com a sigla e a liderança do presidente nacional, Valdemar da Costa Neto. “O PL foi um grande partido. Saio do partido com o coração partido. Uma casa que me senti muito bem. Saio sem nenhuma mágoa, tanto do estado como no nível federal”, pontuou.

Além de Fábio Abreu, outros dois parlamentares que integravam o PL no Piauí deixaram o partido e já anunciaram filiação ao PSD na abertura da janela partidária, como os deputados estaduais coronel Carlos Augusto e Dr. Hélio.

